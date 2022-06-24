Лондон, 24 июня, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Странам «Большой семерки» и НАТО нельзя соглашаться на территориальные уступки Киеву в конфликте с Россией, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Andrew Parsons No 10 Downing Street Борис Джонсон

«Моё обращение к коллегам по G7 и НАТО в особенности будет таким: «Сейчас не время договариваться и призывать украинцев договариваться о худом мире — о мире, в котором их приглашают отказаться от большой части своей территории в обмен на прекращение огня». Я думаю, это было бы катастрофой», — цитирует его The Guardian.

По его словам, такой подход привел бы к дальнейшей эскалации конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе своего визита на Украину канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги в ходе общения «за закрытыми дверями», возможно, убеждали украинского лидера Владимира Зеленского начать переговоры с Россией.

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