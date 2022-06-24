Сеул, 24 июня, 2022, 08:41 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали рост притока населения в сельские регионы. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Статистической службы и министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства.

Иван Шилов ИА REGNUM Сельское хозяйство

Согласно опубликованным данным, в 2021 году население сельских населённых пунктов увеличилось на 4,2% в годовом исчислении, а количество домохозяйств — на 5,6%, до 377 744, что является рекордным показателем с 2013 года.

Особо примечательно то, что на людей в возрасте младше 40 лет пришлось 45,8% переехавших в сельские районы.

Эксперты считают, что данный факт связан с поиском работы на фоне пандемии коронавируса и доступного жилья из-за роста цен на недвижимость.

Число людей, переехавших в рыбацкие поселки, также увеличилось на 25,7%, до 1216 человек.