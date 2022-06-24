Заиграевский район, Бурятия, 24 июня, 2022, 08:39 — ИА Регнум. В Бурятии вынесен приговор по делу об убийстве двух человек. В совершении преступления обвиняли 35-летнего жителя села Горхон Заиграевского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

СУ СКР по Бурятии Орудие убийства

По данным следствия, вечером 27 февраля подсудимый распивал спиртное в гостях у знакомой. В какой-то момент между ними произошёл конфликт, в ходе которого женщина обратилась за помощью к соседу. Вдвоём они попытались выгнать гостя из дома.

«Выйдя на улицу, между ними завязалась потасовка, в ходе которой злоумышленник схватил лежащий за оградой дома деревянный брусок, догнал потерпевших и нанес им со спины многочисленные удары по голове и телу», — отметили в ведомстве.

Женщина скончалась на месте происшествия, мужчина — в машине скорой помощи по дороге в больницу. Злоумышленник был задержан на месте преступления полицейскими, которые проезжали мимо на автомобиле.

Решением Верховного суда республики мужчина приговорён к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима.