Луганск, 24 июня, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Выпущенная украинскими нацистами и сбитая над населённым пунктом Тепличное Луганской Народной Республики (ЛНР) ракета «Точка-У» должна была поразить здание администрации главы ЛНР. Об этом 24 июня сообщил подполковник Народной милиции (НМ) республики Андрей Марочко в своём телеграм-канале.

VoidWanderer «Точка-У»

Как отметил подполковник НМ ЛНР, в ночь на 24 июня киевское военно-политическое руководство приказало ВСУ нанести удар тактическим ракетным комплексом «Точка-У» по Луганску.

«Благодаря слаженным действиям ПВО ракета была сбита на подлете в районе населенного пункта Тепличное. Исходя из траектории полета и расчетным данным, целью была Администрация Главы Луганской Народной Республики», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что силы Донецкой Народной Республики отвечают точными ударами на варварские обстрелы населённых пунктов ДНР.