Москва, , 08:38 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский намерен сливать близкие ему кадры, заявил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

Зеленский Официальное интернет-представительство президента Украины

Он прокомментировал публикацию Politico, в которой со ссылкой на слова нескольких украинских чиновников и западного дипломата говорилось о планах Зеленского отправить в отставку главу СБУ Ивана Баканова. В публикации говорится, что деятельностью спецслужбы уже сейчас напрямую руководят из офиса президента.

«Зеленский намерен сливать уже совсем «своих своих», — прокомментировал Мирошник в личном телеграм-канале. — Такой балласт непрофессионалов страна не выдержит. Нести чушь хватит его одного».