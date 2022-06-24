Париж, , 08:37 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС, сообщает Le Parisien.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня вечером мы открываем новую сцену для Украины, для Молдавии, для Европы. Это историческое событие», — написал президент Франции в Twitter, напомнив обещание, данное в Киеве на прошлой неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, России послан сигнал со стороны ЕС, который согласовал 23 июня на саммите статус кандидата в Евросоюз для Украины. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Глава французского государства, чья страна полгода председательствует в Совете ЕС, приветствовал политический жест «сильной и единой Европы» во время пресс-конференции в Брюсселе.

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