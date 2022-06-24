Москва, 24 июня, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Прямая линия с участием президента России Владимира Путина в 2022 году обязательна будет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Прямая линия с Владимиром Путиным. 2017

«Прямая линия — она будет обязательно. Она не забыта, более того — востребована», — заявил Песков.

Вместе с тем он не назвал точных сроков проведения прямой линии. Песков уточнил, что на сегодняшний день у главы государства очень много важных мероприятий.

Читайте также: Песков рассказал о сроках проведения прямой линии с Путиным