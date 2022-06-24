Чебоксары, 24 июня 2022, 08:37 — REGNUM В Чувашии за неделю до проведения форума городов трудовой доблести и открытия мемориала «Строителям безмолвных рубежей» создали рабочую группу по организации данных событий. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Рабочая группа создана «в целях оперативного решения вопросов подготовки и проведения» в республике форума городов трудовой доблести и открытия мемориала труженикам тыла «Строителям безмолвных рубежей». Данные мероприятия состоятся 1 — 2 июля 2022 года в Чебоксарах и Козловском районе.
Отвечать за проведение форума и открытия мемориала будут 16 человек, в том числе половина — министры (сельского хозяйства, строительства, образования, культуры, промышленности, экономического развития, цифрового развития и транспорта).
Напомним, что в 2015 году ИА REGNUM по инициативе главного редактора, кандидата исторических наук Модеста Колерова начало вести тему строительства Сурского рубежа. В 2021 году проект получил поддержку на государственном уровне: 2021 год в Чувашии был Годом трудового подвига строителей Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода.
Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы возложено на минкультуры Чувашии. Министр культуры Светлана Каликова назначена руководителем рабочей группы.
В 1941 году Сурский и Казанский оборонительные рубежи в случае сдачи Москвы должны были сдержать его натиск на подступах к Казани и Уралу. Ежедневно рубежи обороны возводили до 110 тыс. жителей, вынув вручную около 5 млн кубометров земли.
Как сообщало ИА REGNUM, открытие мемориала «Строителям безмолвных рубежей» первоначально планировалось 28 октября 2021 года (дата начала строительства Сурского и Казанского рубежей в Чувашии в 1941 году), затем его перенесли на зиму 2022 года, после чего было принято решение приурочить торжество к 1 июля — Дню тружеников тыла.
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