Чебоксары, 24 июня, 2022, 08:37 — ИА Регнум. В Чувашии за неделю до проведения форума городов трудовой доблести и открытия мемориала «Строителям безмолвных рубежей» создали рабочую группу по организации данных событий. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

Рабочая группа создана «в целях оперативного решения вопросов подготовки и проведения» в республике форума городов трудовой доблести и открытия мемориала труженикам тыла «Строителям безмолвных рубежей». Данные мероприятия состоятся 1–2 июля 2022 года в Чебоксарах и Козловском районе.

Отвечать за проведение форума и открытие мемориала будут 16 человек, в том числе половина — министры (сельского хозяйства, строительства, образования, культуры, промышленности, экономического развития, цифрового развития и транспорта).

Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы возложено на минкультуры Чувашии. Министр культуры Светлана Каликова назначена руководителем рабочей группы.

Как сообщало ИА REGNUM, открытие мемориала «Строителям безмолвных рубежей» первоначально планировалось 28 октября 2021 года (дата начала строительства Сурского и Казанского рубежей в Чувашии в 1941 году), затем его перенесли на зиму 2022 года, после чего было принято решение приурочить торжество к 1 июля — Дню тружеников тыла.