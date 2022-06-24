Кишинёв, 24 июня, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Решение Совета Европы предоставить Молдавии статус кандидата на вступление в ЕС стало «историческим» днём для республики, заявила 23 июня президент страны Майя Санду в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Майя Санду

«Мы начинаем путь в ЕС, который принесёт молдаванам больше благосостояния, больше возможностей и больше порядка в их стране», — написала глава государства.

Санду добавила, что дальнейший путь будет нелёгким и потребует много терпения и усилий. По её мнению, жители страны готовы на это пойти ради будущего в ЕС.

Напомним, ранее Совет Европы решил предоставить статус кандидата в ЕС Молдавии и Украине. Грузии пока предложили только «европейскую перспективу», а после выполнения ряда условий, через полгода снова рассмотрят заявку.