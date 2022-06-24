Ставрополь, , 08:36 — REGNUM В Ставропольском крае вынесен приговор по делу об осквернении мемориала Вечный огонь в Невинномысске. Один из троих участников преступления признан виновным в совершении акта вандализма — осквернении символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества. Дела его подельников выделены в отдельное производство и им еще предстоит предстать перед судом, сообщили 24 июня в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Колония Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, 26 марта 2022 года трое жителей Ставрополья в возрасте 17 и 19 лет, а также 21 года справили нужду на символ вечной памяти народа о жертвах Великой Отечественной войны. По данному факту было возбуждено уголовное дело о вандализме.

Младший из участников преступления первым предстал перед судом. Ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы в воспитательной колонии.

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