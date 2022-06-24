Кемерово, 24 июня 2022, 08:37 — REGNUM В Кемеровскую области сегодня, 24 июня, прибыл помощник президента России Игорь Левитин. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. live».
«Вместе с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилёвым они осмотрели строящиеся и уже введённые в эксплуатацию объекты образовательной части Сибирского кластера искусств», — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее Игорь Левитин принял участие в Сибирском транспортном форуме, который проходил в Новосибирске.
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