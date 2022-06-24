Гватемала, 24 июня, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Десятки черепах, дельфинов и других морских обитателей были найдены мертвыми на тихоокеанском побережье Гватемалы, что послужило поводом для официального расследования, сообщили власти страны, как передает 24 июля Agence France-Presse.

Черепахи на берегу

65 морских черепах, большинство из которых относятся к тропическому виду оливковая ридлея, и 14 дельфинов обнаружены мертвыми в начале этой недели, сообщил AFP Национальный совет по охраняемым территориям Гватемалы.

Представители совета считают, что причиной гибели животных, возможно, стали прошедшие за последнее время сильные дожди, которые могли перенести некоторые токсичные материалы с материка в море.

Экологи также выясняют, не могло ли сыграть свою роль промышленное рыболовство, развивающееся на шельфе.

Специалисты изучат останки животных, чтобы определить причину их гибели.

Местные власти вместе с волонтерами также ищут, не обнаружатся ли другие погибшие животные других видов.