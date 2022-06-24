Будапешт, , 08:41 — REGNUM Наложение на Россию санкций из-за спецоперации на Украине вредит самому Евросоюзу. Пора вместо этого сосредоточиться на прекращении огня и начале переговоров, заявил советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан в интервью Reuters.

Флаг Венгрии Emigrantrus.ru

По его словам, чем больше санкций вводит Евросоюз, тем сильнее это вредит сообществу стран. В конце концов Европа окажется в проигрыше из-за экономических проблем. Введение санкций пора прекратить.

Сегодня становится ясно, что продолжение нынешней стратегии «плохо кончится для Европы», добавил Балаж Орбан.

«Так что надо о чём-то думать. Переговоры, прекращение огня, мир. Дипломатия. Это наше решение», — сказал советник венгерского премьера.

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