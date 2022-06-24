Омск, 24 июня, 2022, 08:31 — ИА Регнум. В Омске перед судом предстанет бывший сотрудник полиции по обвинению в мошеннических действиях на сумму 3,5 млн рублей. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Омской области.

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По данным следствия, в декабре 2021 года он убедил заместителя руководителя фирмы, что может освободить его от уголовной ответственности по факту приобретения более 5 тыс. пачек нелегальных сигарет.

«С этой целью он получил от предпринимателя 500 тыс. рублей, однако распорядиться ими не успел, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов в рамках оперативно-розыскного мероприятия», — отметили в ведомстве.

Ранее, в 2018–2020 годы он получил от того же лица 3 млн рублей, обещав привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании, которые не возвращали организации ошибочно переведённых 12 млн рублей. После возбуждения уголовного дела он был уволен.

Свою вину экс-полицейский так и не признал. Тем не менее, расследование дела к настоящему времени завершено, материалы в ближайшее направят в Куйбышевский районный суд Омска.