Владивосток, 24 июня, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Выпускные вечера во Владивостоке пройдут 24 и 25 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выпускной вальс

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В этом году школьная пора закончилась для 2734 учеников. После вручения аттестатов, выпускников ждут балы.

Отмечается, что по результатам ЕГЭ немало высокобалльных результатов. По литературе и русскому языку 16 человек получили 100 баллов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемерове сегодня, 24 июня, в школах проходят выпускные балы.