Барнаул, 24 июня, 2022, 08:27 — ИА Регнум. В Алтайском крае с 24 по 27 июня местами сохранится высокая (четвёртого класса) и чрезвычайная (пятого класса) пожароопасность. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

dimitrisvetsikas1969 Жара

«24 июня местами сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами +30 °C и выше», — уточняется в прогнозе.

При этом в субботу, 25 июня, в регионе прогнозируется преимущественно без осадков и до +34 °C, а в воскресенье, 26 июня, до +35 °C.