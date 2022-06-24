Донецк, 24 июня, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики отвечают точными ударами на варварские обстрелы населённых пунктов ДНР. Об этом 24 июня сообщили в Народной милиции республики.

Официальный сайт Донецкой Народной Республики Артиллерия ДНР подавляет вражеские позиции, с которых ВСУ вели огонь по жилым кварталам Донецка

Телеграм-канал Народной милиции опубликовал видеосюжет, в котором показаны результаты обстрела жилого квартала на улице Щорса в Донецке.

В ответ ствольная и реактивная артиллерия наносит ответные удары, уничтожая живую силу и технику противника. Военнослужащий НМ ЛНР рассказал, что сначала выявляются огневые точки, с которых ведут обстрелы националисты, а после по их координатам работает артиллерия республики.