Москва, 24 июня, 2022, 08:25 — ИА Регнум. В ситуации с транспортной блокадой Калининграда властями Литвы Россия настроена достаточно решительно, однако в этой ситуации не нужно спешить. Об этом 24 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Здесь не нужно спешить, но в то же время мы, конечно, настроены достаточно решительно. Нужно определенное время перед тем, как будут приняты решения», — сказал представитель Кремля, комментируя ситуацию вокруг Калининграда, его слова приводит ТАСС.

Также Песков рассказал, что в данный момент Москва очень серьёзно анализирует этот вопрос и доводит свою позицию через министерство иностранных дел до зарубежных коллег.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что блокады Калининградской области со стороны ЕС нет.