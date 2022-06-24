Джакарта, , 08:24 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии выразило соболезнования Афганистану в связи с мощным землетрясением, унесшим жизни по меньшей мере тысячу человек, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Правительство и граждане Индонезии выражают глубокую скорбь в связи с землетрясением магнитудой 5,9, которое потрясло районы в двух провинциях Афганистана 22 июня 2022 года», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

«Наши глубочайшие соболезнования и сочувствие жертвам трагедии, их семьям и друзьям», — заявили в МИД Индонезии.

Землетрясение в Афганистане происходит не в первый раз. В январе десятки людей погибли и получили ранения в результате двух землетрясений.

Как сообщало ИА REGNUM, решение президента Индонезии Джоко Видодо совершить государственный визит в Россию и на Украину считается целесообразным.

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