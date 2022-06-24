Уфа, 24 июня, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Водитель манипулятора погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Башкирии. Об этом сообщил журналистам главный государственный инспектор безопасности дорожного движения региона Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале.

W. Robert Howell ДТП

По его словам, ночью 24 июня в селе Новокутово Чекмагушевского района, по предварительной информации, манипулятор Mitsubishi Canter, за рулем которого находился 49-летний житель Уфы, наехал на припаркованный справа автомобиль Freightliner Coronado.

Он отметил, что в результате ДТП водитель Mitsubishi умер в карете скорой помощи при транспортировке в больницу.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе устанавливают причины смерти 56-летнего водителя «Газели».