Екатеринбург, 24 июня, 2022, 08:21 — ИА Регнум. В Екатеринбурге водитель осуждён за гибель водителя и пассажиров ехавшей перед ним машины. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Трагедия произошла на Екатеринбургской кольцевой автодороге днём 2 марта. Гражданин допустил столкновение с автомобилем «УАЗ-3909», который затем отбросило на «SHACMAN». Погибли три человека.

Водитель признал вину. Октябрьский районный суд назначил ему три года колонии-поселении.