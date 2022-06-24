Москва, 24 июня, 2022, 08:21 — ИА Регнум. По итогам дня 23 июня баррель нефти марки Brent подешевел на 0,01% до $109,72. Торги проходили в диапазоне $108,00–$112,50, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

wilhei Баррель

Участники рынка взяли паузу для анализа ситуации. Давление на нефтяной рынок нарастает из-за опасений погружения в рецессию развитых стран. Центральные банки борются с инфляцией повышением ставок.

Ужесточение денежно-кредитной политики может подорвать восстановление экономики, что отразится на спросе на нефть.

Сегодня, 24 июня, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $109,90. Цена консолидируется под зоной $110-111, которая раньше выступала поддержкой. Сейчас она выступает сопротивлением для покупателей.

Если сегодняшний день и неделя закроются выше $111,00, то зафиксируется ложный пробой поддержки. В этом случае сохранится тенденция к повышению котировок.

Если цена останется ниже $110, то на следующей неделе с высокой вероятностью падение ускорится до уровня $100.

Отчет по запасам нефти от минэнерго США должен выйти сегодня. Но Точного время публикации нет. 23 июня отчет не вышел из-за системного сбоя.

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