Брюссель, 24 июня, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Грузии не предоставили статус кандидата на вхождение в ЕС, но признали, что у страны есть перспектива продвижения в этом направлении. Об этом 23 июня сообщил в соцсети Twitter председатель Евросовета Шарль Мишель.

Иван Шилов ИА REGNUM Шарль Мишель

Он разместил это обращение на английском и грузинских языках назвал событие «историческим». Мишель также поздравил жителей страны.

«Совет Евросоюза принял решение признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить статус кандидата, как только будут выполнены указанные приоритеты», — написал глава Совета Европы.

Напомним, ранее в Еврокомиссии уже рекомендовали Грузии сначала выполнить 12 условий для получения статуса кандидата в ЕС. Властям поручили снизить «поляризацию» с оппозицией, провести «деолигархизацию» и ряд реформ. После такого заявления в оппозиции обвинили правительство в провале евроинтеграции. Представители власти в свою очередь заявили, что оппозиционные лидеры якобы ездили в Брюссель и требовали там, чтобы Грузии не предоставили кандидатство.