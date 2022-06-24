Чебоксары, , 08:18 — REGNUM В Чувашии 24 июня празднуется главный национальный праздник — День Республики. Впервые после двух лет пандемии он отмечается в реальном формате, масштабно и массово, с приглашением гостей из регионов России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

23 июня 2022 года, Чебоксары. Открытие фестиваля «Родники России». https://cap.ru/

Основные массовые мероприятия начались 23 июня и продолжатся 24 июня. В афишу включены фестивали и конкурсы, которые стали частью главного национального праздника Чувашии — всероссийский фестиваль народного творчества «Родники России», конкурс мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая» и выставка «Регионы — сотрудничество без границ». Отметим, что конкурс проводится 20 лет, выставка организуется в 29-й раз, а фестиваль имеет 30-летнюю историю.

День Республики учреждён в 1995 году в честь 75-летия со дня образования Чувашской автономной области. 4 мая 2000 года был подписан закон, в соответствии с которым 24 июня объявлен государственным праздником — Днём Республики.

Кроме того, начался Х Всечувашский праздник «Акатуй», стартовал Чебоксарский экономический форум «Курс на импортозамещение», впервые организована всероссийская детская фольклориада и конкурс таксистов. Завершится День Республики международным фестивалем фейерверков «Асамат».

Отметим, что в 2022 году, помимо Чебоксар, основной площадкой празднования также стал Козловский район. Массовые мероприятия также проходят во всех районах и городах республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня 1920 года принят декрет «Об Автономной Чувашской области» с включением в его состав Чебоксарского, Цивильского и Ядринского уездов Казанской губернии, части волостей Буинского и Курмышского уездов Симбирской губернии, а также Козьмодемьянского уезда Казанской губернии. 20 июня 1925 года присоединены Алатырь и три волости Алатырского уезда Симбирской губернии. Административным центром стал город Чебоксары.