Киев, 24 июня, 2022, 08:16 — ИА Регнум. В отставку собирается отправить главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом 24 июня сообщает издание Politico со ссылкой на источники в Киеве.

(сс) Официальное интернет-представительство президента Украины Иван Баканов

Как отметили последние, на данный момент управление каждодневной деятельностью СБУ фактически осуществляет офис президента Украины.

«Мы крайне недовольны его работой и работаем над тем, чтобы от него избавиться. Нас не устраивают его управленческие, знаете ли, (навыки), потому что теперь нам нужны навыки антикризисного управления, которых, как мы думаем, у него нет», — заявил близкий к Зеленскому источник.

При этом указывается, что недовольство работой главы СБУ появилось после начала спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины, и добавляется, что в офисе Зеленского и сам Баканов не ответили изданию на запрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты постоянно меняют вооружения в пакетах военной помощи Киеву из-за меняющейся обстановки в зоне проведения российской специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины.