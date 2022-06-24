Москва, , 08:23 — REGNUM Отмена решения Литвы об ограничении транзита в Калининградскую область возможна, но Москва будет готовиться и к худшему развитию событий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Давайте не будем ничего исключать. Давайте будем надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Что мы и делаем всегда», — сказал Песков ТАСС.

Он рассказал, что российские власти сейчас анализируют ситуацию, позиция Москвы доводится до других стран через МИД. К сожалению, добавил Песков. это уже не партнёры, а оппоненты.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков заявил о решительном настрое Москвы в ситуации с транспортной блокадой Калининграда и подчеркнул, что правота российской стороны абсолютна.

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