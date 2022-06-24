Рязань, 24 июня 2022, 08:16 — REGNUM Причиной жесткой посадки военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области стала неисправность двигателя, сообщили 24 в Минобороны РФ.
Отмечается, что при соприкосновении с землей воздушное судно частично разрушилось. Пострадавшие при аварии были госпитализированы.
Напомним, ранее сообщалось, что число погибших в результате крушения военно-транспортного самолёта Ил-76 в Рязанской области возросло до четырёх человек.
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