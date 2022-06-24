Донецк, 24 июня, 2022, 08:15 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике под обстрел украинских националистов попала Пантелеймоновка. Об этом 24 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ. Пресс-служба министерства обороны Украины

В 7:20 зафиксирована атака с позиций в посёлке Новгородское. По Пантелеймоновке выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике под обстрел украинской артиллерии попали населённые пункты Сигнальное и Гольмовский.