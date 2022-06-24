Вашингтон, , 08:14 — REGNUM Сотрудники Blizzard объявили, что когда Overwatch 2 выйдет в формате раннего доступа в октябре 2022 года, игра сразу же заменит Overwatch и сделает оригинал «неиграбельным». Об этом 24 июня сообщает портал Kotaku.

Overwatch

«Мы используем термин «ранний доступ», чтобы указать, что это только начало многих новых вещей, которые появятся в игре», — сказал руководитель проекта Аарон Келлер во время очередной сессии вопросов и ответов, добавив, что в игре появятся новые герои, карты и функции.

«Когда OW2 будет запущена 4 октября, она заменит текущий игровой сервис», — написал Келлер. Отметим, что журналисты и геймеры сразу же напомнили Blizzard о предыдущих заявлениях. Например, о словах экс-руководителя проекта Джеффа Каплана, который после анонса игры сказал, что Overwatch и Overwatch 2 будут существовать в рамках «общей многопользовательской среды».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, внутриигровая валюта и виртуальные предметы, принадлежащие игрокам Overwatch, будут перенесены в аккаунт Overwatch 2. С соответствующим заявлением выступил коммерческий директор проекта сиквела Джон Спектор.

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