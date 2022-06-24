Уфа, , 08:17 — REGNUM Некоторые торговые комплексы намерены освободить от уплаты налога на имущество в Башкирии. Об этом 24 июня сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Торговый центр

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Сообщается, что депутаты госсобрания региона намерены внести изменения в региональный закон «О налоге на имущество организаций». Налоговую льготу планируется установить на 2022 год.

«Ею можно будет воспользоваться при соблюдении ряда условий. Во-первых, торговый центр должен быть включен в перечень объектов, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость. Во-вторых, арендная плата для арендаторов не должна увеличиваться в течение всего периода действия налоговой льготы. В-третьих, средняя численность работников арендодателя в текущем году не должно быть меньше 90% от среднего показателя за 2021 год», — приводит пресс-служба слова председателя государственного собрания региона Константина Толкачева.

Отмечается, что эта мера может поддержать занятость, розничный товарооборот и сгладить негативные последствия санкций.

По словам Толкачева, на международные бренды, которые остановили работу, приходится порядка 20% всех площадей торговых центров страны.

«В то же время только в Башкирии торговые комплексы обеспечивают рабочими местами более 100 тысяч граждан. Уход иностранных брендов неизбежно поставит значительный сегмент экономики и рынка труда в уязвимое положение и приведет к росту безработицы. Кроме того, выручка арендаторов показывает снижение», — пояснил он, отметив, что некоторые торговые комплексы снижают арендную плату, при том, что сохранение объектов торговли в надлежащем состоянии требует немалых затрат.

Спикер республиканского парламента заявил, что налоговые льготы помогут смягчить влияние кризиса на розничную торговлю и призваны поддержать предприятия в период адаптации и переориентации бизнеса на новые бренды.

Отмечается, что проект закона предполагает уменьшение платежей по налогу на имущество организаций для потребительских обществ и союзов потребительских обществ в отношении объектов недвижимости, которые расположены в сельских поселениях. Организации системы потребкооперации намерены освободить до конца 2024 года от уплаты 75% исчисленной суммы налога.

«Выпадающие доходы бюджета Республики Башкортостан оцениваются суммой более один млрд рублей. Вместе с тем снижение налоговой нагрузки поможет нарастить товарооборот, сохранить рабочие места и в перспективе увеличить налоговые поступления в бюджет», — пояснил Толкачев.