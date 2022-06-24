Лондон, 24 июня, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Правящая в Великобритании Консервативная партия потерпела сокрушительное поражение на довыборах в нижнюю палату парламента, 23 июня проходивших в двух избирательных округах Англии. Об этом 24 июня сообщает газета The Guardian.

Заседание палаты общин Великобритании. UK Parliament. Jessica Taylor. Stephen Pike

В расположенном на севере Англии округе Уэйкфилд представитель Лейбористской партии Саймон Лайтвуд набрал 13 166 голосов, в то время как занявшего второе место кандидата от консерваторов Надима Ахмеда поддержали только 8241 избирателей. В Тивертоне и Хонитоне, расположенном на юго-западе страны, «Либеральные демократы» разгромили консерваторов с перевесом более шести тысяч голосов.

Напомним, оба места в парламенте были потеряны консерваторами из-за сексуальных скандалов. Депутат от Уэйкфилда Имран Ахмад Хан был осужден на полтора года тюрьмы за попытку совращения 15-летнего подростка. А представлявший Тивертон и Хонитон Нил Пэриш лишился мандата за просмотр порнографии во время парламентских дебатов.

Как сообщало ИА REGNUM, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский заявил, что стремительный рост цен удерживает британцев от работы в низкооплачиваемых секторах экономики, а жёсткие миграционные ограничения оставляют рынок труда Соединённого Королевства без притока дешёвой рабочей силы из стран Восточной Европы.

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