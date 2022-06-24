Анадырь, 24 июня, 2022, 08:29 — ИА Регнум. На Чукотке семьи оленеводов, воспитывающие детей старше 7 лет, получат социальные выплаты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Юлия Невская ИА REGNUM С раннего возраста мальчиков обучают ремеслу оленевода.

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«Выплата назначается на детей, которые проведут лето в бригадах оленеводов, но при этом не работали. Семьи с детьми от 7 до 14 лет получат по 11 тысяч рублей в месяц, на подростков от 14 до 18 лет положено по 22 тысячи. Если ребенок находится в тундре менее 30 дней, то выплата начисляется за каждый день пребывания: это 367 рублей и 733 рубля соответственно», — пояснили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия.

На выплаты семьям оленеводов за 140 детей, которые будут на местах выпасов, из окружного бюджета выделят 7,4 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов три для гостил в семье оленеводов Пырирко, где ознакомился с жизнью кочевников.