Москва, 24 июня, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Рубль 23 июня немного ослаб против доллара и немного подорожал к евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Рубль

Пара доллар/рубль повысилась на 0,59%, до 53,46 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,39%, до 56,20 руб., фунт/рубль — на 2,23%, до 69,30 руб.

Рубль замедлил рост против доллара на уровне 53 руб. 22 июня цена находилась в диапазоне 52,86 — 53,95 руб. в течение дня. В паре доллар/рубль объем составил $2,29 млрд.

Он оказался выше среднего значения за предыдущие четыре дня на 24%. Объем увеличился из-за продажи валюты экспортерами перед пиком налоговых выплат.

То, что курс доллара не закрепился ниже 53 рублей, указывает на появление покупателей. Повышению спроса на валюту могла способствовать легализация параллельного импорта.

Также стоить отметить новость, что Минфин РФ перечислил в «Национальный расчетный депозитарий» (НРД) сумму 12,51 млрд руб. (эквивалент $234,85 млн) для выплаты по евробондам «Россия-2027» и «Россия-2047».

Сегодня, 23 июня, или в выходные появится информация от рейтинговых агентств, что они не признают платеж в рублях и будут писать о дефолте России. Минфин исполнил свои обязательства в полном объёме, а там они пусть сами разбираются с инвесторами.

Регуляторы делают все, чтобы инвесторы не получили деньги. Это новый курс такой, навреди инвесторам по максимуму, чтобы отбить у них желание смотреть в сторону России.

Продавцы в паре доллар/рубль по-прежнему настроены на тест уровня 50 рублей. Сигналов к смене восходящего тренда по рублю не наблюдается. Предложение превышает спрос. Валюта стала токсичной для страны и российских граждан.

Давление на рубль могут оказать дальнейшее снижение процентной ставки ЦБ РФ, а также легализация параллельного импорта. Сопротивлением выступает уровень 55 руб.

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