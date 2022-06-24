Донецк, 24 июня, 2022, 08:11 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике под обстрел украинской артиллерии попали населённые пункты Сигнальное и Гольмовский. Об этом 24 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия, залп

В 3:15 зафиксирована атака с позиций в Новомихайловке. По Сигнальному выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

В 6:15 из Курдюмовки обстрелян посёлок Гольмовский, по нему выпущено восемь снарядов калибра 152 мм.