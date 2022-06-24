Пекин, , 08:11 — REGNUM Китай успешно запустил три новых спутника дистанционного зондирования земли с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает 23 июня агентство Синьхуа.

Спутники были запущены в качестве второй партии семейства «Яогань-35» в 10:22 по пекинскому времени ракетой-носителем «Чанчжэн-2D» и успешно вышли на запланированную орбиту.

Спутники будут в основном использоваться для проведения научных экспериментов, обследования земельных ресурсов, оценки урожайности сельскохозяйственной продукции, а также для предотвращения и уменьшения опасности стихийных бедствий.

Этот запуск ознаменовал 424-ю миссию для ракет-носителей серии «Чанчжэн». Китай запустил партию из трех спутников «Яогань-35» 6 ноября прошлого года.