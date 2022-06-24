Москва, , 08:11 — REGNUM Россия решительно и серьёзно настроена на разрешение ситуации с транспортной блокадой города Калининграда со стороны Литвы. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как уточнил Песков, ситуация анализируется «самым серьёзным образом». Позиция Москвы доводится до Вильнюса через МИД России. По мнению Пескова, для принятия решения о преодолении ограничений Литвы, прежде всего, нужно время.

«Здесь не нужно спешить, но в то же время мы, конечно, настроены достаточно решительно. Нужно определённое время перед тем, как будут приняты решения», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Песков добавил, что в данном вопросе правота России абсолютна.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, комментируя прекращение Литвой транзита по железной дороге товаров из России в Калининградскую область и обратно, заявил, что блокадой данную ситуацию назвать нельзя. По словам Борреля Литва лишь выполняет указания Евросоюза.

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