Москва, , 15:38 — REGNUM Статус кандидата в член ЕС — всего лишь краткосрочный допинг для украинских элит, за которым последует разочарование. Об этом 24 июня ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Саммит Украина — ЕС President. gov. ua

«Когда Украина приобретёт статус кандидата, тогда вместе с ним она получит и длинный список домашних заданий, на выполнение которых у украинцев уйдут многие годы. Если вообще справятся. Турция вон и за 24 года не справилась. До сих пор в кандидатах ходит», — заявил эксперт.

Всё это, конечно, вызовет сильное разочарование в Киеве, но не сейчас, отметил политолог.

«Какое то время эйфория от получения статуса кандидата в члены ЕС у Украины сохранится. Это тот допинг, который действует краткосрочно, но он сейчас Киеву необходим», — заключил Борисов.

Напомним, что 23 июня Европарламент предоставил статус кандидата в члены ЕС Украине большинством голосов.