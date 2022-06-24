Северодонецк, ЛНР, 24 июня, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Заблокированные на территории химического предприятия «Азот» в Северодонецке Луганской Народной Республики (ЛНР) боевики украинского националистического батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что они готовы сдаться в плен. Об этом 23 июня вечером сообщил источник, близкий к Народной милиции ЛНР.

Министерство обороны России Сдача в плен боевиков с «Азовстали»

«Айдаровцы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), засевшие на «Азоте», по имеющейся информации, выразили готовность прекратить сопротивление и сдаться», — приводит его слова ТАСС.

Также источник уточнил, что украинские нацисты выдвигают условия о прекращении огня, безопасном выходе с территории завода гражданских лиц и только затем «они якобы готовы сложить оружие и сдаться».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооруженные украинские формирования обстреляли населённые пункты Сигнальное и Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР).