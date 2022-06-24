Тайбэй, 24 июня, 2022, 08:06 — ИА Регнум. По данным статистического агентства острова, уровень безработицы на Тайване в мае вырос до 3,68%, установив новый максимум с ноября 2021 года, сообщает 24 июня агентство Синьхуа.

Chensiyuan Тайбэй

Агентство добавило, что в мае без работы остались в общей сложности 434 000 человек на острове, что на 5000 или на 1,19% больше, чем в прошлом месяце. Оно объяснило рост безработицы резким ростом случаев заболевания COVID-19 с апреля. По данным агентства по мониторингу заболеваний острова, на Тайване зарегистрировано более 3,4 млн местных случаев заболевания COVID-19.

Также пострадавшие от эпидемии, почти 16 000 человек из примерно 2500 компаний Тайваня были в неоплачиваемых отпусках, что также стало новым рекордом в этом году, по данным управления труда острова.