Лисичанск, ЛНР, 24 июня, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Военнослужащие Луганской Народной Республики вышли на южную окраину города Лисичанск и закрепились там. Об этом 24 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к командованию Народной милиции республики.

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Источник рассказал, что передовые отряды зашли в район завода резино-технических изделий (РТИ), где находятся промышленная зона и дома, которые предприятие построило для работников.

«Здесь удалось закрепиться, в частности, занять опорный пункт и блокпост, расположенные на месте бывшего поста ГАИ», — приводит агентство слова собеседника.