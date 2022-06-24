Пекин, , 08:05 — REGNUM Власти специального китайского административного район Макао закрыли на карантин несколько жилых зданий после того, как на его территории за сутки зафиксировали 39 новых случаях заражения коронавирусом. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

Макао (сс) AlexHe34

Всего в рамках зарегистрированной в Макао вспышки COVID-19 выявлено 149 фактов инфицирования. Под ограничения попало около 12 жилых домов. Их жильцам запрещено покидать здания.

В Макао также остается закрытой большая часть города, в том числе бары, кинотеатры и парикмахерские. Для посещения открыты лишь парки, а еду в заведениях общественного питания можно покупать только на вынос.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая агентство Синьхуа распространило информацию о том, что более 217 млн жителей Китая в возрасте 60 лет и старше полностью вакцинированы от COVID-19. Доля привитых в этой возрастной группе в КНР составляет 82,3%.

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