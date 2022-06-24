Южно-Сахалинск, 24 июня, 2022, 08:05 — ИА Регнум. На Сахалине утверждено обвинительное заключение и передано в суд уголовное дело в отношении 29-летнего жителя села Адо-Тымово, которого обвиняют в убийстве собственных родителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 июня в областном СУ СКР.

Maarten Van Damme Нож

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Обвиняемый проживал со своей 60-летней матерью и 67-летним отцом. Между ними часто возникали конфликты. Очередная ссора произошла, когда мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Кухонным ножом он нанёс не менее 10 ударов своему отцу, а затем зарезал и мать, нанеся ей не менее 8 ударов. Супруги скончались на месте.

Как сообщало ИА REGNUM, в Адыгее задержан 18-летний местный житель, которого подозревают в убийстве человека. Он вступился за свою мать, у которой возник конфликт с сожителем.