Оренбург, , 08:04 — REGNUM Оренбургские полицейские задержали гражданина Башкирии за продажи несуществующих транспортных средств. Жертвами обмана стали жители четырёх регионов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 июня в пресс-службе УМВД по Оренбуржью.

Мошенничество Communitarian.ru

По данным ведомства, мужчина причастен к 20 фактам мошенничества, в отношении жителей Башкирии, Оренбургской, Свердловской, Челябинской областей. Ущерб оценивается в более чем 110 тыс. рублей.

Злоумышленник размещал объявления о продаже автомобиля, снегохода, мотоцикла в соцсети, брал предоплату и прекращал выходить на связь с покупателями. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.