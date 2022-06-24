Чунцин, Китай, , 08:04 — REGNUM Грузовой поезд, полностью загруженный электронными продуктами, механическими деталями и предметами первой необходимости, отошел от железнодорожной станции в городе центрального подчинения Чунцине на юго-западе Китая 24 июня и направился в немецкий Дуйсбург, сообщает агентство Синьхуа.

Грузовой поезд, следующий из Китая в Европу Scoopnest.com

Это ознаменовало 10 000-ю поездку, совершенную грузовыми поездами Китай-Европа, эксплуатируемыми компанией China-Europe Railway Express (Chongqing) первой в своем роде в Китае.

Железнодорожный экспрессзапущенный в марте 2011 года, уже перевез более 1000 видов товаров, начиная от интеллектуальных терминалов и целых транспортных средств и заканчивая автозапчастями и лекарствами, общей стоимостью более 400 млрд юаней (около $60 млрд). Экспресс в настоящее время обслуживает около 40 маршрутов, охватывающих около 100 городов Азии и Европы.

По данным компании China State Railway Group Co., Ltd., в 2021 году перевозки грузовыми поездами Китай-Европа быстро росли на фоне безопасной и бесперебойной работы, а количество поездок в прошлом году достигло 15 000.