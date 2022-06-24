Чунцин, Китай, 24 июня, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Грузовой поезд, полностью загруженный электронными продуктами, механическими деталями и предметами первой необходимости, отошел от железнодорожной станции в городе центрального подчинения Чунцине на юго-западе Китая 24 июня и направился в немецкий Дуйсбург, сообщает агентство Синьхуа.

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Это ознаменовало 10 000-ю поездку, совершенную грузовыми поездами Китай-Европа, эксплуатируемыми компанией China-Europe Railway Express (Chongqing) первой в своем роде в Китае.

Железнодорожный экспресс, запущенный в марте 2011 года, уже перевез более 1000 видов товаров, начиная от интеллектуальных терминалов и целых транспортных средств и заканчивая автозапчастями и лекарствами, общей стоимостью более 400 млрд юаней (около $60 млрд). Экспресс в настоящее время обслуживает около 40 маршрутов, охватывающих около 100 городов Азии и Европы.

По данным компании China State Railway Group Co., Ltd., в 2021 году перевозки грузовыми поездами Китай-Европа быстро росли на фоне безопасной и бесперебойной работы, а количество поездок в прошлом году достигло 15 000.