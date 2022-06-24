Хабаровск, , 08:27 — REGNUM До конца 2022 года в рамках «Единой субсидии» в Хабаровском крае предполагается завершить 170 мероприятий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Здание правительства Хабаровского края Khabkrai.ru

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На развитие социальной, транспортной, энергетической, коммунальной инфраструктуры направят около 4,5 млрд рублей. Из них 3,8 млрд рублей выделят из федерального бюджета в рамках программы «Единая субсидия». Эти средства помогут достроить крупные социальные объекты, продолжить реконструкцию дворовых территорий, приобрести специализированный автотранспорт, а также обеспечить площадки ТОР, на которых размещают свои производства инвесторы.

Край разбит на пять центров экономического роста: Средне-Амурский полюс, Южный приграничный полюс, Николаевский центр развития, Верхнебуреинский центр развития и Южно-Охотский полюс. Весь план развития содержит 328 мероприятий с общим объемом финансирования 15,1 млрд рублей, из которых 11,5 млрд рублей краю предоставит федерация.

Так, уже в этом году Средне-Амурский полюс (агломерация «Комсомольск-на-Амуре — Амурск — Солнечный») получит 1,79 млрд рублей на завершение строительства Центра сложнокоординационных видов спорта (на очереди 4 этап), на строительство межрайонного онкологического диспансера.

Южному приграничному полюсу, включающему в себя Хабаровск, российскую часть острова Большой Уссурийский, Хабаровский, Вяземский, имени Лазо и Бикинский районы, направят 1,47 млрд рублей на достройку противотуберкулезного диспансера в Хабаровске, а также на приобретение техники в целях предупреждения и ликвидации последствий ЧС.

В Николаевске-на-Амуре на средства программы построят лечебный корпус центральной районной больницы, на что будет выделено около 250 млн рублей. На развитие Южно-Охотского полюса (включает Ванино-Советско-Гаванский транспортно-промышленный узел) выделят 205 млн рублей — закупят медоборудование и пять автомобилей скорой помощи для Ванинской центральной районной больницы.

Кроме того, продолжается создание инфраструктуры для ТОР.

А по проекту «1000 дворов» предстоит благоустроить не менее 160 территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году на ремонт и строительство дорог в Иркутской области из регионального бюджета дополнительно выделено 1,7 млрд рублей.