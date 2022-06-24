Москва, 24 июня, 2022, 07:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обязательно совершит визит в Иран, но точных дат поездки пока не определено. Об этом 24 июня сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Со временем обязательно (поедет), но пока точные даты не определены», — так ответил Песков на вопрос о возможности визита президента России в Иран и участия в саммите в астанинском формате.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан 23 июня заявил о надеждах иранской стороны на то, что саммит с участием России, Ирана и Турции будет организован в Тегеране. Сама встреча планировалась ещё до начала пандемии коронавируса, однако позднее мероприятие откладывалось по разным причинам.