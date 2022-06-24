Донецк, 24 июня, 2022, 07:55 — ИА Регнум. Вооруженные украинские формирования обстреляли населённые пункты Сигнальное и Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 24 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрел Сигнального со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 03:15 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Также указывается, что в 06:15 ВСУ обстреляли Гольмовский, выпустив по нему восемь снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Оренбурге 23 июня прошёл митинг в поддержку президента России Владимира Путина и специальной военной операции на Украине.