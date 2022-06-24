Москва, , 14:39 — REGNUM Статус кандидата в ЕС не является вступлением в ЕС. Об этом 24 июня ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

ЕС Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ни о каком вступлении Украины в ЕС речи нет и не может быть в ближайшие 10 или двадцать или больше лет», — заявил эксперт.

Статус кандидата — это геополитически мотивированный пропагандистский шаг для психологической стабилизации украинской элиты, отметил Борисов.

Напомним, что 23 июня Европарламент большинством голосов предоставил Украине статус кандидата в ЕС.